Il Mattino – Osimhen ad un bivio: cessione o rinnovo per lui, i dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano De Laurentiis ha un piano per garantirgli il futuro della squadra: rinnovo di due anni con adeguamento economico e possibile clausola rescissoria. I migliori club europei, con il Psg in pole position, sono interessati al giocatore. Messi ha lasciato e si deve capire cosa accadrà a Mbappè, che non ha rinnovato ed è oggetto di interesse del Real Madrid Anche le squadre di Premier League, come Chelsea e Manchester United, stanno seguendo il Napoli e potrebbero fare un’offerta significativa per i loro giocatori. De Laurentiis ha l’intenzione di mantenere il giocatore a Napoli e sta aspettando le prossime mosse del suo agente Roberto Calenda. Tuttavia, per poter negoziare con il club azzurro, sarà necessario presentare un’offerta che non possa essere rifiutata, come spiegò De Laurentiis.