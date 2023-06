GdS – Rudi Garcia ha già le idee chiare sul Napoli. Ai calciatori dirà questo sin dai primi giorni di ritiro

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante Rudi Garcia. Secondo il quotidiano durante il ritiro, Rudi metterà in chiaro ai suoi giocatori l’importanza della duttilità tattica, dei movimenti e delle posizioni per creare una squadra camaleontica, capace di ripartire in modo diverso se l’avversario riesce a fermarla. Ogni allenatore ha il proprio stile mentale unico e può creare una connessione più o meno forte con i suoi giocatori. Solo il tempo dirà quale sarà la dinamica tra le due parti prima di partire per Dimaro.