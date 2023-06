GdS – Raspadori pronto a conquistare anche Garcia. Può essere utile per i due moduli del tecnico francese

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano il nuovo allenatore sembra già impressionato dall’intelligenza e dalla forza mentale del ragazzo. Ha infatti sottolineato durante la conferenza stampa che il sistema di gioco non deve limitare l’opportunità di esprimersi liberamente in campo. Guardando al passato recente, l’utilizzo del modulo 4-2-3-1 con Raspadori come trequartista dietro la punta Osimhen non ha portato vantaggi evidenti.