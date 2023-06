L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli potrebbe aver trovato un nuovo talento per il centrocampo in Rodri Sanchez, il giovane spagnolo di 23 anni che sta facendo bene agli Europei Under 21. Il Napoli sta già pensando al futuro e alla ricerca di un erede per Ndombele e Zielinski, anche se il giocatore piace in Premier League. La clausola per il giocatore è fissata a 30 milioni.