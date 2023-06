Emanuele Baiocchini, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato del futuro di Victor Osimhen ai microfoni dell’emittente satellitare: “Non so se in questa settimana sapremo degli aggiornamenti, l’agente del giocatore e il presidente del Napoli già si sono incontrati la settimana scorsa. Il gioco delle punte inizia dagli attaccanti di primissima fascia. È uscito Benzema dal Real Madrid che ora dovrà sostituirlo con un attaccante di prima fascia. Osimhen certamente lo è, così come lo è Harry Kane.

Poi il mercato delle punte riguarderà gli altri. De Laurentiis vuole capire quali offerte arriveranno per Osimhen. Per De Laurentiis vale 150 milioni ma le offerte arrivate non hanno superato i 100mln. Per il procuratore l’ingaggio vale una cifra molto importante, non c’è accordo tra le parti”.