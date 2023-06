Gazzetta – A centrocampo fari puntati su Koopmeiners e Samardzic: il Napoli li vuole fortemente

Il Napoli guarda al futuro e all’imminente finestra di calciomercato.

A tenere banco più di qualsiasi altro aspetto è la ricerca di due centrocampisti che dovranno dare linfa e qualità ad una mediana che, inevitabilmente, perderà qualche pezzo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione citando due nomi che piacciono tanto attualmente agli azzurri sul mercato: “Ecco dunque che il Napoli può puntare su due uomini nuovi per dare a Rudi Garcia (ieri elogiato anche da Francesco Totti) alternative e panchina lunga in un reparto che può contare anche sulla freschezza di Elmas e Gaetano. E allora un club senza problemi economici o obblighi a vendere – che angustiano un po’ tutte le concorrenti – può ambire a due obiettivi di grande prestigio: l’olandese Teun Koopmeiners e il tedesco-serbo Lazar Samardzic. Non risulterà semplice convincere Atalanta e Udinese a venderli. Ma il Napoli ha la forza economica e gli stimoli per convincere club e giocatori a scegliere l’azzurro”.