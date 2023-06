CorrSport – Victor si è aggiornato con il procuratore dopo l’incontro con ADL: le ultime

Victor Osimhen ha sentito telefonicamente il suo procuratore, Roberto Calenda, dopo l’incontro con ADL.

L’attaccante del Napoli si è informato sull’andamento del colloquio. Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, gli azzurri vorrebbero trattenere il nigeriano per diversi anni, con un rinnovo di contratto le cui cifre dovranno essere limite in base alle richieste del calciatore. Per ora molto dipenderà anche da eventuali offerte che arriveranno per provare a scardinare il Napoli e la pretesa di ADL di circa 150 milioni di euro per lasciarlo partire. Ora Osi vuole godersi le sue vacanze e tralasciare ogni aspetto legato al suo futuro.