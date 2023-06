Il Mattino – Nello staff di Garcia ci sarà anche un suo fedelissimo. Svolgerà questo compito

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sullo staff che affiancherà Rudi Garcia nella sua avventura a Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli guidato da Garcia continuerà a parlare italiano grazie all’aiuto di Paolo Rongoni, membro fondamentale dei collaboratori scelti dal francese per la sua nuova avventura . La mano dell’italiano è essenziale per la preparazione delle squadre di Garcia. Il francese ha sempre mostrato grande fiducia e lo considera un collaboratore eccellente. Si sono incontrati per la prima volta a Le Mans e da quel momento hanno continuato ad essere compagni fino all’avventura a Lione.