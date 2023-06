Il Mattino – Kim destinato a lasciare Napoli. Due i profili che piacciono al club

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Kim Min-Jae. Secondo il quotidiano Kim è al centro dell’interesse di Bayern, Manchester United e City. Il club che offrirà per primo i circa 60 milioni di euro richiesti potrà avere il sudcoreano, attualmente impegnato nel servizio militare in Corea del Sud. Il Napoli potrebbe trovare un sostituto naturale per la difesa nell’austriaco Kevin Danso del Lens mentre Dávid Hancko del Feyenoord è anche una possibile candidatura. Il difensore slovacco potrebbe essere una scelta sensata, ma potrebbe anche esserci l’opzione di un acquisto più spettacolare per rafforzare la retroguardia.