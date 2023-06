L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano un obiettivo di mercato potrebbe essere Takefusa Kubo. L’ala giapponese della Real Sociedad è spesso associato a Gervinho per le sue abilità tecniche e di velocità che lo rendono altrettanto impressionante. Il coach francese preferisce i giocatori veloci e capaci di ripartire rapidamente per sorprendere le difese avversarie che non sono perfettamente posizionate.