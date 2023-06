GdS – Ieri incontro De Laurentiis – Calenda per il rinnovo di Osimhen. La richiesta però non è ancora soddisfacente

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione rinnovo di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il produttore cinematografico ha deciso di puntare in alto, basandosi sull’analisi del mercato attuale e delle potenziali concorrenti inglesi per l’acquisto. Anche se la cifra sembra elevata, ciò dimostra una grande ambizione. Nonostante un buon rapporto con De Laurentiis, l’incontro di ieri non ha portato a progressi sostanziali. Il Napoli ha proposto un ingaggio da una parte fissa di sei milioni di euro netti e bonus che potrebbero aumentare fino a sette milioni. Il club si trova di fronte a una sfida economica, poiché cerca di mantenere sia la sostenibilità finanziaria che accontentare le richieste del giocatore e dell agente. La valutazione di Osimhen come Mbappé potrebbe portare ad aspettative salariali elevate, e il club deve trovare un equilibrio tra le esigenze del giocatore e la sua capacità di pagare. Calenda ha deciso di fissare un nuovo incontro con il presidente per discutere dell’evoluzione della situazione.