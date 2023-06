CdS – Il preferito del Napoli per sostituire Osimhen è Hojlund. L’Atalanta non scende sotto i 40 milioni per lui

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha consultato gli esperti Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani per stabilire la gerarchia dei possibili successori di Victor Osimhen, il quale è considerato intoccabile, ma potrebbe essere tentatore per altre squadre. Rasmus Winther Hojlund è un giocatore completo che può aiutare qualsiasi squadra a rimanere al top. E’ giovane e forte, capace di segnare, rappresenta una grande risorsa. L’ingaggio è all’interno dei limiti prefissati (attualmente un milione da parte lordo). Dovrà però essere fatto uno sforzo tra i 40 e i 50 milioni di euro per ottenere il giocatore desiderato, bisognerà avere pazienza.