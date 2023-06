L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis è determinato a mantenere il suo centravanti, considerato un elemento fondamentale per la squadra del Napoli. In caso di eventuali offerte, De Laurentiis ha dichiarato che sarebbe disposto a cederlo solo per una cifra superiore ai 150 milioni di euro.