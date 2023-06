Calciomercato.com – Il Napoli guarda all’Oriente, nel mirino ci sono tre giapponesi, uno viene chiamato ‘Il nuovo Messi’

Il Napoli si prepara ad affrontare il mercato da campione d’Italia, con la quasi certezza dell’addio a Kim Min Jae. Il club azzurro quindi si è già messo alla ricerca del sostituto del coreano, pescando nuovamente in Oriente, questa volta per in Giappone. I profili visionati sono ben due, un classe 99 e un classe 97, entrambi provenienti dalla Bundesliga, più precisamente da Stoccarda e Borussia Monchengladbach. Come riporta Calciomercato.com i nomi quelli di Hiroki Ito, difensore mancino bravo nell’impostazione dal basso, classe 99, mentre l’altro è Ko Itakura, classe 97, di grossa struttra fisica e molto attento. L’altro nome proveniente dalla nazione del ‘Sol Levante’ è per l’attacco, per sostituire il possibile partente Hirving Lozano, ovvero il classe 2001 Takefusa Kubo, ex Real Madrid. Il talentuoso giocatore giapponese gioca alla Real Sociedad, e in Spagna si parla molto bene di lui, tanto che è stato soprannominato ‘il nuovo Messi’. Esterno destro di piede mancino, brevilineo e abile nel dribbling, ha una valutazione di 20 milioni di euro.