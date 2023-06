Alvino: “Il Napoli ha già fatto sapere il prezzo di Lozano, il messicano via per almeno 25 milioni di euro”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle sirene arabe che ci sono per Hirving Lozano. Secondo quando riportato dal giornalista il club azzurro non libera il calciatore messicano a meno di un’offerta da 25 milioni di euro. Queste le sue parole: “Sembrerebbe che le sirene arabe abbiano già affascinato Lozano con un ingaggio fuori da ogni immaginazione umana. Con assoluta certezza vi posso dire che il Napoli libera Lozano solo in caso di offerta di almeno 25 milioni di euro”.