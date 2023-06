Lega Serie A: è di Kvaratskhelia il gol più bello della stagione

La clamorosa prima stagione di Kvicha Kvaratskhelia al Napoli, non smette di stupire neanche ora che si è conclusa. Dopo i riconoscimenti vinti sia in campionato, di cui è stato premiato MVP, sia in Champions, di cui è stato il miglior giovane, arriva l’ennesimo premio per il fenomeno georgiano. Infatti, come annuncia la Lega Serie A, il suo gol contro l’Atalanta è stato premiato come ‘Goal of the season’. La serpentina che ha sbloccato il match contro il club bergamasco è stato scelto come gol più bello della stagione di Serie A.

Di seguito il contenuto del post della Lega sui propri social: “È di Khvicha Kvaratskhelia il gol più bello del campionato che ha visto il Napoli trionfare”.

Su Twitter invece la Lega scrive “Khvicha Kvaratskhelia vince il premio “Goal of the season” con questo gol P-A-Z-Z-E-S-C-O in Napoli-Atalanta!”.

Ennesima soddisfazione per il georgiano dopo la sua stagione incredibile, che lo incorona come sorpresa del campionato.