Romano: “Non solo Lozano! Un altro asso del Napoli finisce nel mirino degli Arabi”

Negli ultimi giorni il calciomercato sta letteralmente impazzendo. Decine di calciatori hanno cambiato squadra, con il campionato arabo che sta dominando questa sessione di trattative. Koulibaly, Zyech, Mendy e tanti altri si sono trasferiti nel nuovo impero calcistico profetizzato l’anno scorso da Cristiano Ronaldo. Non solo calciatori al termine della loro carriera, ma anche giocatori nel pieno della loro carriera stanno prendendo in considerazione il trasferimento in Arabia. Tra questi, non potevano mancare alcuni calciatori della squadra che ha dominato la Serie A nell’ultima stagione.

Come riporta Fabrizio Romano, alcuni club sauditi sarebbero interessati a Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, tra i migliori giocatori della scorsa stagione, è cruciale nel progetto azzurro e probabilmente non si muoverà da Napoli. Infatti, Lobotka ha da poco rinnovato il contratto che lo lega al club partenopeo fino al 2027.