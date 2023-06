Di Marzio – Alcuni club in Arabia Saudita vogliono Lozano: il messicano valuta

Diversi club in Arabia Saudita sono interessati al cartellino di Hirving Lozano.

Questa è la notizia divulgata pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio e dal suo sito, dedicato alle ultimissime notizie di calciomercato. Il calciatore azzurro non avrebbe rifiutato la destinazione e starebbe dunque riflettendo sul futuro dopo diversi stagioni al Napoli. Ecco quanto scritto su Twitter dal noto giornalista sportivo di Sky.

Hirving #Lozano is a new target for Saudi clubs: @sscnapoli winger is open to the move, exploring options for his future after winning the Scudetto. @SkySportsLyall @SkySports @SkySport