Cm.it – Il presidente De Laurentiis riflette sul secondo alle spalle di Meret, possibile l’arrivo di Caprile dal Bari

Il mercato del Napoli sta iniziando a diventare caldo, con gli azzurri che osservano vari giocatori, soprattutto di buone speranze anche per il futuro. Come riportato da Marco Giordano di Calciomercato.it il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis sta valutando il portiere da affiancare ad Alex Meret. Un profilo che piace molto è quello di Elia Caprile del Bari, su cui il patron sta riflettendo molto, per dargli la possibilità di crescere da secondo alle spalle dell’ex Udinese. C’è ancora la possibilità del riscatto di Pierluigi Gollini dall’Atalanta, ma al momento il presidente azzurro riflette sui due profili.