Gazzetta – Napoli, ecco quando Rudi Garcia incontrerà la squadra

Rudi Garcia incontrerà i suoi calciatori il 12 luglio a Catel Volturno, prima di partire alla volta di Dimaro. I calciatori, infatti, dopo gli impegni con le rispettive nazionali sono i ìn vacanza, per un periodo di relax prima di ricominciare la preparazione per la prossima stagione.

“È ancora presto per pensare ai fatti di campo, dopo gli impegni con le nazionali i giocatori si concederanno un periodo di vacanza. Si faranno rivedere il 12 luglio, la data del raduno a Castel Volturno prima della partenza alla volta di Dimaro fissata per il 14, per la prima parte del ritiro estivo. Il tecnico ha già avuto modo di visitare il centro sportivo e la sede, ha potuto dare un’occhiata al suo ufficio, dove studierà tattica e avversari, e alle altre strutture“. Scrive la Gazzetta dello Sport, oggi in edicola.