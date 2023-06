Pedullà: “Osimhen, la scelta sul club in caso di addio! C’è già il nome del sostituto”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha fatto chiarezza sul futuro dell’attacco del Napoli: “In caso di offerta faraonica e aspettando sviluppi sul fronte rinnovo, Victor Osimhen preferirebbe la Premier. Tuttavia, il Paris Saint Germain sembra essersi mosso con decisione per il bomber e sarebbe pronto a offrire 120-130 mln più bonus, intanto il Chelsea e il Manchester United sono in attesa. Siamo all’inizio, ma per far partire Osimhen serve un’offerta indecente.”

Continua sempre Pedullà: “Qualora Osimhen dovesse partire, il primo nome per sostituirlo sarebbe quello di Jonathan David, attaccante canadese del Lille. Il giocatore è in scadenza nel 2025, proprio come Osimhen, ed è in vantaggio nelle quotazioni rispetto a Beto dell’Udinese che non è ritenuto all’altezza per sostituire il capocannoniere della scorsa serie A. Nonostante la forte concorrenza dalla Premier, un’offerta attorno ai 60 mln di euro più bonus dovrebbe essere sufficiente per portare il canadese all’ombra del Vesuvio.”