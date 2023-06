L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano il futuro di Hirving Lozano è incerto poiché non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale e il Napoli sta considerando la possibilità di venderlo. Al momento non sembra possibile il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Alcuni club della Premier League, come il West Ham, stanno seguendo le tracce del calciatore e potrebbero fare un’offerta nelle prossime settimane.