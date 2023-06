GdS – L’era Garcia già è iniziata! Il tecnico francese studia già le novità che apporterà in campo, i dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro che attende il Napoli con il nuovo allenatore Rudi Garcia. Secondo il quotidiano a Napoli si prospetta una nuova era con l’arrivo del tecnico Garcia, che dovrà sostituire il campione d’Italia Spalletti. Il nuovo allenatore ha già delineato le sue strategie per continuare a vincere, puntando su giocatori come Kvaratskhelia, Osimhen, Di Lorenzo e Lozano (con un occhio al mercato). Saranno presentate nuove idee per il georgiano ed il capitano. Il primo si concentrerà sulla tecnica, seguendo l’esempio di Gervinho alla Roma, mentre Di Lorenzo sarà incoraggiato a diventare un giocatore più difensivo. Nel frattempo, Osimhen continuerà ad attaccare con velocità e profondità.