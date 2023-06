GdS – Inizia l’era Garcia! Già fissati tutti gli appuntamenti prima della partenza per Dimaro

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’inizio della prossima stagione riguardante il Napoli. Secondo il quotidiano si prevede che la stagione del Napoli 2023/24 inizierà prima del previsto, con il primo ritiro pre-campionato a Dimaro Folgarida fissato per il 14 luglio. Garcia è già a Napoli per organizzare la preparazione, scegliendo lo staff e curando i dettagli dei colloqui con i calciatori e della logistica. Dopo la fase organizzativa, si passerà alla parte medica: tra l’11 e il 12 luglio i calciatori si sottoporranno alle visite mediche a Castel Volturno. Una volta Scudetto in petto e si ripartirà subito con le attività.