CdS – La Coppa d’Africa stravolge ancora i piani del Napoli! Garcia dovrà rinunciare al suo pupillo Anguissa

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto particolare riguardante il Napoli per la prossima stagione. Secondo il quotidiano con l’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, Frank Zambo Anguissa potrebbe diventare un elemento chiave grazie al loro rapporto sviluppato durante la loro esperienza al Marsiglia nel 2016. Il centrocampista potrebbe essere assente durante il mese di gennaio a causa della Coppa d’Africa in Costa d’Avorio. L’allenatore francese dunque dovrà fare a meno di lui durante questo periodo. Se la Nazionale camerunense si qualifica, il calciatore potrebbe doverla rappresentare, lasciando vuoto un ruolo fondamentale per il club azzurro e i suoi impegni futuri.