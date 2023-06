L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano la nuova situazione emersa ieri tra le opere d’arte della Reggia di Capodimonte fa intendere che il Napoli sta considerando di liberare Giuntoli. Il presidente sembra essere d’accordo con il Ds per risolvere il contratto scadente nel 2024. La separazione però deve avvenire in modo cordiale e senza conseguenze negative per entrambe le parti.