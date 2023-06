CdS – Attacco prolifico anche per le squadre di Garcia. Sarà un bel duello con Spalletti, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante le squadre di Rudi Garcia. Secondo il quotidiano in quasi tutte le stagioni di Ligue 1, l’attacco delle squadre di Garcia ha sempre superato le prestazioni della stessa squadra nel campionato francese. Un esempio è il Le Mans del 2007-08, che si classificò al nono posto ma con un attacco settimo nella graduatoria. In cinque anni con la maglia del Lilla, solo una volta la squadra è scesa vicino al punteggio di 50 (51 nel primo campionato), ma in quattro stagioni su cinque l’attacco ha superato o eguagliato il posizionamento della squadra. Nella stagione 2008-09, il Lilla si è classificato al quinto posto nella classifica generale e al quarto posto nella classifica attacco con 51 reti segnate. Oppure nel 2009-10, Lilla ha segnato 68 gol con il 2º posto in classifica e l’attacco al 3º posto. Stesso discorso per le sue esperienze a Marsiglia e Lione.