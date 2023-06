Trasfermarkt – Kvara nella top 10 dei giocatori più costosi della Serie A. Al primo posto c’è sempre un azzurro!

Trasfermarkt ha aggiornato le valutazioni dei calciatori della Serie A. Come si poteva facilmente immaginare, sono lievitati in maniera considerevole quelli di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Sono stati loro i due mattatori della Serie A, al di là del dominio dimostrato come squadra (a +16 sulla seconda) e nei premi individuali. Assist e gol sono state le specialità della casa per il duo offensivo che ha trascinato il Napoli al terzo tricolore della sua storia a 33 anni dall’ultimo successo.

La vera notizia è l’impressionante valore di Victor Osimhen, che con 120 milioni di euro diventa il calciatore più costoso della Serie A. Non sfigura comunque il suo compagno Kvara, che dopo soltanto un anno nel massimo campionato italiano vale 85 milioni, piazzandosi nella top ten al fianco di Lautaro Martinez.

