Rudi Garcia, tecnico del Napoli, nel giorno della sua presentazione, ha rilasciato anche un’intervista esclusiva alla Rai.

Queste le sue dichiarazioni:

“Sono carico perché la gente è contenta, l’anno scorso è stato vinto uno Scudetto dopo più di 30 anni, qua non si vinceva dai tempi di Maradona. Ma questo deve essere un plus per i giocatori, per l’ambiente. Poi so che è una sfida difficile“.

Poi, continua:

“Farò di tutto per far divertire i tifosi, faremo un gioco dove spero faremo tanti goal come in questa stagione”.

Come è la sua ricetta per unire spettacolo e risultati?

“Una squadra che gioca bene ha molte più possibilità di arrivare ai risultati”.