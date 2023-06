Rudi Garcia si presenta: “Che piacere essere a Napoli! Sono qui per continuare il lavoro”

Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli – annunciato giovedì dal presidente Aurelio De Laurentiis -, guiderà la squadra Campione d’Italia per la stagione 2023-24, sostituendo il partente Luciano Spalletti. Di seguito, la diretta testuale della conferenza stampa del tecnico francese direttamente dal Museo e Real Bosco di Capodimonte:

“Il primo regalo è essere qui a Napoli. Innanzitutto saluto i tifosi per l’accoglienza e faccio i complimenti alla squadra per quanto fatto quest’anno. Appena arrivato ho visto le bandiere, mi sono reso conto che la città è molto fiera della squadra. Vorrei continuare questa cosa anche in futuro”.

Sugli obiettivi: “Mi sono trovato col presidente sulla definizione delle ambizioni, io gioco solo per vincere. Il presidente ha alzato molto l’asticella per quanto riguarda la Champions. Non sarà facile vincerla ma sognare non costa nulla, io voglio vincere. Vincere lo scudetto è una cosa bellissima, ma io penso che il Napoli deve giocare la Champions tutti gli anni, deve restare sempre al top in Italia”.

Sui rischi: “Non ho paura di niente. La vittoria in campionato deve dare fiducia ai calciatori, ma poi riparte tutto da zero, è molto difficile dire che continueremo a vincere senza fare sforzi, si arriva solo in questo modo ai grandi traguardi. Dobbiamo restare umili ed essere ambiziosi. Lavoreremo molto. Mi è piaciuto il fatto che ho visto una squadra, non singoli. Che attaccava e difendeva tutti insieme. La rosa è ampia, la panchina è buona. Mi rassicura l’ambizione del presidente, quindi mi darà una squadra di qualità. Così possiamo continuare a far divertire i tifosi. Le mie squadra giocano d’attacco, lasciatemi i tempo di conoscere i calciatori e lavorare con loro”.

Sulla città: “Ora ho pù esperienza. Sono molto contento di tornare in Italia, specialmente di tornare a Napoli. Non vedo l’ora di vederlo, ma dovrò farlo di nascosto. Questo è il bello del mio mestiere. Lo farò anche qua”.

Sul modulo: “Qualsiasi allenatore del Napoli deve sapere che il compito ora è difficile. Dobbiamo ripeterci e non è facile. Io non vengo qui a rivoluzionare, la squadra deve somigliare a quella dell’anno scorso, io metterò il mio tocco. Il 4-3-3 l’ho sempre utilizzato, anche a Lille e Roma, ma anche altri moduli. Un allenatore deve adeguarsi alla rosa. Il 4-3-3 è perfetto per questa rosa ma oggi ci sono tanti strumenti per valutare, quindi la mia squadra dovrà anche saper cambiare modulo durante la partita. Voglio che i miei calciatori abbiano cultura tattica nonostante un modulo di base”.