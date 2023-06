Sabatini: “Garcia merita una piazza come Napoli, sono convinto che farà bene”

Intervistato a La Gazzetta dello Sport l’ex direttore sportivo di Roma e Salernitana Walter Sabatini ha detto la sua sull’arrivo di Rudi Garcia a Napoli. Ecco quanto detto:

“L’arrivo di Garcia al Napoli è una scelta importante e giusta, sono contento per lui perchè si merita una piazza come Napoli. Sono convinto che porterà risultati positivi grazie al suo stile di gioco spettacolare. Lo abbiamo portato a Roma dal Lille per questo. Ha una grande dote di comunicatore oltre che di allenatore. È in grado di individuare le doti dei suoi uomini ancor prima che dei suoi giocatori. Sono fiducioso che guiderà la squadra grazie a queste qualità”.