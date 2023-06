Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, svela un curioso retroscena sul futuro dell’area tecnica del Napoli, in particolare sul futuro del capo dell’area tecnica: Cristiano Giuntoli.

Il direttore sportivo, infatti, secondo il giornalista da sempre attento e vicino alle vicende della società di De Laurentiis, ha svelato che Cristiano Giuntoli resterà anche il prossimo anno; lo ha sostenuto durante un suo intervento a “Radio Goal”:

“Giuntoli sarà presente alla conferenza stampa di presentazione di lunedì, dove sarà presentato Rudi Garcia: a me risulta che Giuntoli sarà il direttore sportivo anche l’anno prossimo, nonostante non abbia avuto voce in capitolo sulla scelta del tecnico francese”.