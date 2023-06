L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano tra i calciatori più ambiti ci sono tre promesse dell’Atalanta: Giorgio Scalvini, Rasmus Hojlund e Teun Koopmeiners. Non sono economici ma si dice che siano già pronti per il sistema di gioco 4-3-3 di Garcia. Ovviamente non sarà facile acquistarli.