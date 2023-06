GdS – Comincia a delinearsi lo staff tecnico di Rudi Garcia. Ci saranno ancora tre uomini dello staff di Spalletti

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla composizione dello staff tecnico di Rudi Garcia per la sua avventura a Napoli. Secondo il quotidiano Garcia porterà con sé almeno due membri del suo staff tecnico, tra cui il suo vice a Marsiglia e Al-Nassr, Stéphane Jobard e Claude Fichaux, collaboratore di lunga data. L’allenatore si riunirà con il suo ex collega di Roma, Simone Beccaccioli, elogiato dal tecnico per le sue capacità informatiche e di montaggio. De Laurentiis vuole mantenere la coesione del gruppo di lavoro a Castel Volturno. Ha incluso perciò anche il preparatore atletico Sinatti e l’allenatore dei portieri Lopez, che potrebbe essere affiancato da Guido Nanni.