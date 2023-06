CdS – Bilancio in attivo per il Napoli! Se si concretizzasse qualche cessione ci sarebbe un bel tesoretto da investire, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui conti societari del Napoli in questo periodo di tempo. Secondo il quotidiano il Napoli ha registrato due bilanci in perdita (-110 milioni totali) per i due anni senza Champions, una situazione insolita per il club. Gli investimenti fatti l’estate scorsa, uniti alle cessioni hanno prodotto un saldo positivo ed hanno portato alla vittoria dello scudetto e i quarti di finale della Champions League. Questo ha portato i ricavi previsti per il 2022-2023 ben superiori ai 200 milioni di euro. La situazione finanziaria sana di De Laurentiis consente al Napoli di reinvestire eventuali proventi derivanti da cessioni, come ad esempio quella imminente di Kim. In ogni caso, la rosa del club ha aumentato il valore grazie alla straordinaria stagione disputata. Se arriverà un’offerta superiore a 100 per Osimhen, il mercato del Napoli potrebbe diventare molto movimentato.