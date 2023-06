Gazzetta – Contratto di natura spallettiana per Garcia: biennale con opzione per il terzo anno

Rudi Garcia firmerà un biennale che lo legherà al Napoli fino al 2025, più opzione per il 2026.

Una formula di natura spallettiana, che ADL ha deciso di riproporre anche al nuovo allenatore partenopeo. Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sottolineando in particolare il piccolo beneficio del decreto crescita in favore di ADL, il quale potrà risparmiare sul pagamento annuale. Nello staff di Garcia rimarrà qualcuno della scorsa annata, un nome su tutti è quello di Sinatti: “Come nel suo stile, De Laurentiis ha sottoscritto con Garcia un contratto biennale, con opzione per la terza stagione unilaterale per la società, la stessa impostazione di accordo sancito due anni fa con Luciano Spalletti.Il nuovo allenatore percepirà un ingaggio di circa tre milioni netti per stagione, ma alla fine a bilancio il Napoli risparmierà. Infatti il toscano aveva una tassazione normale e dunque a lordo i suoi 2,7 milioni costavano al club circa 5. Invece per il francese si potrà sfruttare il decreto crescita e dunque a bilancio di spesa della società saranno

poco meno di 4 milioni. Inoltre nello staff il nuovo allenatore avrà qualche uomo del club”.