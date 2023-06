Gazzetta – ADL e il rinnovo di Osimhen: a breve se ne parlerà concretamente con l’agente

ADL inizierà a parlare con l’agente di Victor Osimhen per vagliare la situazione rinnovo.

Una situazione, quella legata al bomber nigeriano, che non si è ancora definita causa casting per il futuro tecnico del Napoli, faccenda che ha tenuto impegnato non poco il patron azzurro. Dopo aver risolto l’enigma così attesa, a breve potrebbe esserci l’incontro con il suo agente Calenda per capire in quale direzione muoversi per il futuro. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne ha parlato stamane, con tanto di riferimento alle possibili offerte che potrebbero arrivare dai campionati esteri: “In più c’è la questione Osimhen che terrà banco almeno per un mese, visto i vari interessi che suscita il fortissimo centravanti nigeriano fra le big internazionali. Il presidente De Laurentiis finora ha rimandato il colloquio con l’agente Roberto Calenda, per risolvere prima la questione della guida tecnica, ora si comincerà a discutere per capire se ci sono margini per prolungare, anche di un solo anno il contratto (scadenza 2025), oppure dall’Inghilterra, dalla Francia o dalla Germania arriverà l’offerta irrinunciabile”.