CorrSport – Garcia dovrà lavorare sul 4-3-3: privilegiate le fasce

Rudi Garcia dovrà continuare il lavoro avviato alla grande da mister Spalletti.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, sarà fondamentale per il francese adattarsi al 4-3-3, nonostante non sia questo proprio il modulo preferito dall’ex Roma. I privilegiati del suo calcio saranno sicuramenti gli esterni alti, in questo caso sia Kvara che Lozano: “Un allenatore nuovo di zecca che però, nelle intenzioni di De Laurentiis, dovrà garantire la continuità tecnico-tattica del recentissimo passato. Del suo predecessore: il 4-3-3, certo, è il mantra che bisognerà recitare tanto per cominciare, fermo restando la possibilità di saltellare al 4-2- 3-1 con la nonchalance di chi ha saputo interpretare entrambi i sistemi nel corso della sua carriera. Anche italiana: con la Roma ha giocato prettamente con il tridente, con gente veloce del calibro di Gervinho e Salah e centravanti come Totti e Dzeko”.