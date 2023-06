Il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia ha rilasciato un post sul suo profilo social per iniziare al meglio la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Ecco le sue parole:

“Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia”.