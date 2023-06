Mattino – Nuovi contatti tra ADL e Luis Enrique: la posizione dell’allenatore

Continua la ricerca del nuovo allenatore del Napoli. Tra i diversi profili usciti fuori finora, quello di Luis Enrique è risuonato più volte nelle notizie dedicate al club azzurro.

Nelle scorse settimane, il tecnico spagnolo ha avuto dei contatti con Aurelio De Laurentiis, ripetutisi nelle ultime ore con una telefonata in segreto da parte del presidente.

ADL voleva convincere l’allenatore a sedersi sulla panchina azzurra ma, stando a quanto si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, ha ricevuto un no come risposta. Il motivo? Il tecnico preferisce non tornare in Italia, almeno per il momento.

Pista, dunque, sfumata.