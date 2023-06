CdS – Addio Kim: il Napoli sulle tracce del sostituto. Interesse per un difensore del Bologna

Con l’addio ormai certo di Kim Min-jae, destinato a intraprendere una nuova avventura in Premier League, il Napoli si sta muovendo per scegliere un valido sostituto.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il club azzurro sia interessato al cartellino di un difensore del Bologna. Si tratta di Jhon Lucumí (classe 1998), già seguito dai tempi in cui giocava con il Genk.

Il giocatore colombiano piace molto per l’impostazione e il tiro forte di sinistro, oltre che per il fisico esplosivo che garantisce rendimento in marcatura e nel gioco aereo.