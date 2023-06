L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sul futuro di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano il Napoli sta considerando diverse opzioni per il ruolo di Zielinski, incluso un taglio salariale. La situazione del giocatore è attualmente in stand by e potrebbe portare a una possibile partenza. Nel frattempo, il club sta valutando altri nomi per la posizione, come Lazar Samardzic. Il quadro completo dovrebbe essere delineato nelle prossime settimane.