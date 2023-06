L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Kim Min-Jae. Secondo il quotidiano il Napoli sta cercando il successore di Kim, che ha lasciato il club per la Premier League. David Hancko del Feyenoord sembra essere l’erede prescelto, ma le trattative sul prezzo sono ancora in corso. Inoltre, il club aveva anche considerato Nikola Milenkovic come possibile opzione prima della raffreddamento delle trattative con Italiano.