GdS – Paulo Sousa preme per venire a Napoli, ADL però frena, i dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul casting allenatore in casa Napoli. Secondo il quotidiano Paulo Sousa sarebbe entusiasta di allenare il Napoli e il suo staff è ottimista che De Laurentiis prenda in considerazione la proposta. Al momento però il presidente sembra essere indeciso. Ci sono questioni da considerare riguardo ai rapporti con una società amica, che hanno già portato a un rifiuto per non compromettere le relazioni con la Fiorentina. Saranno effettuati altri sondaggi, ma potrebbero non essere continuati fino alla fine della lista dei quaranta candidati.