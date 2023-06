Fabrizio Romano: “Io penso che De Laurentiis sorprenderà per l’allenatore, vuole fare qualcosa fuori dagli schemi”

Il noto esperto di mercato italiano e internazionale Fabrizio Romano ha parlato nel corso di una diretta Twitch sul canale di Sos Fanta del possibile nuovo tecnico del Napoli. Nel corso di Fanta Live, il noto insider ha risposto ad una domanda sul futuro tecnico azzurro. Secondo lui il presidente De Laurentiis sorprenderà in molti, volendo fare qualcosa fuori dagli schemi e di inaspettato. Queste le sue parole: “Per me il Napoli farà uscire una sorpresa, questo non vuol dire che il nuovo tecnico sarà Zidane, non dico in quel senso lì. Però, secondo me De Laurentiis farà qualcosa di inaspettato, così come poteva esserlo Paulo Sousa, perché se 2 mesi fa si diceva, va via Spalletti e arriva Paulo Sousa, probabilmente la gente si metteva a ridere. Quindi penso che l’idea di De Laurentiis sia proprio quella di fare qualcosa fuori dagli schemi”.