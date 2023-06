Cm.it – Il Napoli è sulle tracce di Guido Rodriguez del Betis, gli scade il contratto nel 2024, questa la richiesta per l’argentino

Come riportato da Calciomercato.it il Napoli ha messo gli occhi su un centrocampista argentino del Betis Siviglia e campione del Mondo con l’Argentina. Il nome è quello di Guido Rodriguez, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e ha attirato gli occhi dei top club europei. Tra i tanti club interessati c’è il Napoli, che dovrà lottare con club come Milan e Barcellona, che cercano un giocatore sulla trequarti. Il prezzo per il centrocampista dell’albiceleste è di 15 milioni di euro. Il Betis sembra poter fare pochi sforzi per provare a trattenerlo, considerando il contratto a solo 1 anno dalla scadenza e il rischio di perderlo a 0 la prossima stagione.