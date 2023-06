CdS – Vicino anche il riscatto di Simeone! Per venerdì si attende la fumata bianca

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Giovanni Simeone. Secondo il quotidiano Cristiano Giuntoli scelse di investire su Giovannino Simeone circa un anno e mezzo fa, dopo averlo visto nel Verona. La sua determinazione a portarlo nella squadra era forte. La missione ha avuto successo, contemporaneamente Andrea Petagna è andato al Monza in un’operazione praticamente simultanea. Uno dunque è arrivato per due milioni e l’altro è partito per la stessa cifra. Petagna finanzierà per il riscatto del contratto di Simeone, che sarà effettuato senza alcun dubbio.