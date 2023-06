CdS – Una clausola separa il Napoli da Paulo Sousa. ADL sta riflettendo sul da farsi

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting per l’allenatore in casa Napoli. Secondo il quotidiano la trattativa per portare Paulo Sousa sulla panchina del Napoli si scontra con una clausola contrattuale dal costo di 1 milione di euro entro il 20 giugno. Sette giorni rimangono per trovare un accordo. Paulo Sousa potrebbe essere scelto per sostituire Luciano Spalletti nel difficile compito di guidare la squadra, anche se non è un allenatore che usa necessariamente il 4-3-3 come sistema di gioco. È diventato un argomento che richiede una riflessione approfondita sotto tanti punti di vista.