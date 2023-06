CdS – Resta in piedi la pista che porta a Galtier. Il tecnico francese presto risolverà con il PSG

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting allenatore in casa Napoli. Secondo il quotidiano Christophe Galtier, ex calciatore del Monza negli anni ’90 e recentemente campione di Francia con il Lille, dove ha lanciato Victor Osimhen a suon di gol sta per concludere la sua esperienza al Parco dei Principi. Aurelio De Laurentiis può essere soddisfatto in quanto il tecnico riceverà una buonuscita di sei milioni di euro. Questo gli fa riconsiderare la sua vecchia idea di affidare il futuro della squadra a Galtier come aveva pensato due anni fa. Galtier ha formato un tridente impressionante con Mbappé, Neymar e Messi. Osi lo sa bene e questo è sicuramente un punto di forza da inserire nel curriculum vitae.