CdS – Il primo a salutare sarà Diego Demme. Il centrocampista azzurro vicino all’Hertha Berlino

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano l’Hertha Berlino sta cercando di ricostruirsi dopo la retrocessione nella B tedesca e cerca giocatori esperti come Diego Demme, che a novembre compirà 32 anni. Demme ha giocato un ruolo fondamentale nella prima fase del Napoli, dove è stato titolare per lungo tempo e non c’era formazione senza di lui. Ha collezionato 22 presenze nei primi sei mesi e ben 35 nella sua seconda stagione con la squadra partenopea. Secondo fonti tedesche, sembra che anche lui voglia tornare in campo e abbia offerto la sua disponibilità ad un prezzo ridotto. Adesso sarà questione di trovare un accordo tra le società coinvolte, ma non dovrebbe essere una cosa troppo complicata visto che non ci sono grandi cifre in gioco.